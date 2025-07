L’IA di Microsoft ha effettuato delle diagnosi mediche 4 volte più accurate di medici esperti

Microsoft ha presentato un nuovo sistema basato su intelligenza artificiale chiamato MAI-DxO (AI Diagnostic Orchestrator), in grado di diagnosticare correttamente l'85,5% dei casi clinici più complessi pubblicati sul New England Journal of Medicine (NEJM). Questi casi sono noti per la loro difficoltà, poiché richiedono spesso l'intervento di più specialisti e numerosi test per arrivare a una diagnosi precisa. Si è trattato di un fulmine a ciel sereno nel settore dell'intelligenza artificiale e in particolar modo dell'IA applicata alla medicina. Si tratta di una notizia che potrebbe dare un'infarinatura su quello che potrebbe realmente essere il futuro della medicina e della stessa IA.

Il paragone con medici umani Stando alle ricostruzioni, questo sistema IA, ha utilizzato dei modelli linguistici avanzati, tra cui OpenaAI o3 per simulare un team di medici. Questo gruppo virtuale può porre domande, richiedere esami e arrivare a una diagnosi in modo simile a come farebbe un vero gruppo di specialisti, esattamente come in una puntata di Dr House, in cui la diagnosi diventa un'indagine. Logo Microsoft Per avere un termine di paragone, Microsoft ha coinvolto 21 medici esperti da Stati Uniti e Regno Unito, con almeno 5 anni di esperienza. Questi professionisti hanno ottenuto in media solo il 20% di diagnosi corrette sugli stessi casi studiati dall'IA.