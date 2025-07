WhatsApp: presto sarà più facile condividere contenuti come aggiornamenti di stato, almeno su Android

Per molti utenti beta, è già possibile sperimentare questa funzione innovativa: andiamo a vedere come funziona.

Come condividere contenuti negli stati di WhatsApp direttamente dal menù di Android

Nelle scorse settimane la piattaforma aveva già introdotto la possibilità di ricondividere e inoltrare gli aggiornamenti di stato, garantendo un maggiore controllo sulla visibilità dei contenuti e permettendo agli utenti di decidere se consentire ad altri la ricondivisione di ogni singolo aggiornamento. Questa opzione ha ampliato le possibilità di diffusione dei contenuti, superando il limite precedente che permetteva la ricondivisione solo in caso di menzione in privato. L'aggiornamento 2.25.20.3, già disponibile sul Google Play Store, si concentra invece sulla creazione degli aggiornamenti di stato.

Come condividere stati direttamente dal menu Android (fonte: wabetainfo)

La novità più rilevante è ora l'introduzione di un nuovo punto di accesso per la creazione degli stati, integrato direttamente nel menù di condivisione di Android. Quando si desidera condividere una foto o un video, sia da un'altra applicazione esterna a WhatsApp sia dall'interno dell'applicazione stessa, apparirà ora l'opzione "Il mio stato" tra le destinazioni di condivisione.

Questo significa che, qualora si stia navigando nella propria galleria fotografica o si stia visualizzando un contenuto in un'applicazione di terze parti, toccando l'icona di condivisione sarà presentata questa nuova voce. Selezionando "Il mio stato", il contenuto multimediale verrà immediatamente reindirizzato all'editor degli aggiornamenti di stato di WhatsApp. Qui si potranno aggiungere testo, emoji, disegni o didascalie prima di procedere alla pubblicazione finale.

Al momento per condividere contenuti multimediali da altre applicazioni negli stati di WhatsApp è necessario un processo più articolato: si deve prima salvare manualmente il contenuto sul proprio dispositivo, quindi aprire WhatsApp, navigare nella sezione "Aggiornamenti" e, solo a quel punto, caricare il contenuto salvato. La capacità di creare aggiornamenti di stato direttamente dal menù di condivisione di Android si rivela particolarmente vantaggiosa per la gestione di contenuti così effimeri.

La diffusione di questa funzionalità è in corso e sta raggiungendo progressivamente un numero sempre maggiore di utenti che hanno aderito al programma beta di WhatsApp per Android, tramite l'installazione delle ultime versioni disponibili sul Google Play Store. Non sappiamo quando arriverà invece sulla versione stabile dell'app. In attesa di ulteriori informazioni, fateci quindi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa novità.