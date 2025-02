Marvel Rivals ricompensa i giocatori per i problemi ai server: ecco i regali per tutti

NetEase Games dovrebbe aver ristabilito i server per Marvel Rivals dopo i problemi emersi nelle ore scorse, e ha anche annunciato le ricompense destinate a tutti i giocatori che si sono ritrovati impossibilitati ad accedere al gioco a causa di questi inconvenienti tecnici.

In base a quanto riferito dal publisher cinese, tutti i giocatori riceveranno 200 Unità in seguito al downtime registrato nelle ore scorse, dunque una quantità non enorme di valuta in-game ma comunque apprezzabile per chi si trova immerso nel gioco e non disdegna le micro-transazioni in questo presenti.

Ricordiamo infatti che Marvel Rivals ha incontrato malfunzionamenti ai server la scorsa notte e questa mattina, che dovrebbero essere comunque risolti a questo punto, almeno per la maggior parte dei casi.