Malfunzionamenti per i server di Marvel Rivals, Netease sta lavorando per risolvere la situazione

L'editore Netease si è detto conscio del problema e sta lavorando per far tornare i server online: "Abbiamo notato degli strani problemi ai server e li stiamo esaminando con massima priorità," ha scritto il community manager James nel server Discord ufficiale di Rivals. "Grazie per la vostra comprensione e vi terremo aggiornati con eventuali novità!"

Se state avendo problemi con i server di Marvel Rivals non vi preoccupate, perché non siete soli. Sono stati infatti seganalati dei malfunzionamenti generalizzati ai server di gioco, che stanno causando l'impossibilità di accesso alle partite a moltissimi giocatori, nonché il formarsi di code lunghissime lì dove la situazione non sembra essere completamente degradata.

Tempistiche incerte

Non sono state fornite tempistiche per la soluzione dei problemi, che in questi casi è normale visto che potrebbero non essere ancora chiare tutte le cause che li hanno generati. Quindi potrebbe risolversi tutto nel giro di pochi minuti o potrebbero volerci ore, a seconda della gravità della situazione.

Comunque sia su Steam ci sono più di 200.000 giocatori dentro Marvel Rivals, molti dei quali potrebbero semplicemente essere nelle lobby in attesa di poter giocare. Vi aggiorneremo nelle prossime ore sull'evolversi della questione, sperando che non sia grave e che il tutto torni alla normalità quantoprima.

Nel frattempo vi ricordiamo che parte del team di Marvel Rivals è stata licenziata nonostante il successo enorme del gioco. Netease di suo sembra intenzionato a ridurre le sue attività di sviluppo in occidente e in Giappone, chiudendo altri team, anche alcuni che non hanno ancora pubblicato giochi.