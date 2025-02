To a T è stato mostrato con un nuovo trailer pieno di musica

To a T è la nuova e bizzarra avventura a episodi di Keita Takahashi, nonché un particolare gioco in cui si interpreta un bambino costretto a vivere tenendo una posa particolare. In occasione dello showcase odierno di Annapurna Interactive è stato presentato un nuovo trailer di gameplay, che mostra il gioco in azione e ci fa ascoltare la colonna sonora. Ottimo, in prossimità del lancio della versione finale che avverrà il 28 maggio 2025 su PC, Xbox Series X e S, e PlayStation 5.