Il cosplay di Squirrel Girl da Marvel Rivals firmato disharmonica non si prende sul serio

Certo, guai a considerarla un personaggio inoffensivo: Squirrel Girl è dotata di forza e agilità sovrumane , può comunicare con gli scoiattoli per farsi supportare in battaglia e creare diversivi, e infine è dotata di artigli molto ben affilati.

Dal costume agli accessori, dall'acconciatura alle orecchie da criceto, l'interpretazione di Helly Valentine è impeccabile e mette bene in luce uno degli aspetti caratteristici dell'eroina creata da Will Murray e Steve Ditko nel 1991, per molti un simbolo di positività e allegria .

Il cosplay di Squirrel Girl da Marvel Rivals realizzato da disharmonica rende omaggio a uno dei personaggi più buffi e bizzarri del super hero shooter sviluppato da NetEase Games, azienda che in questi giorni è finita nell'occhio del ciclone per alcuni tagli inaspettati.

Giorni difficili per i team di NetEase Games

Come abbiamo accennato in apertura, sono giorni difficili per i team di sviluppo che fanno parte del gruppo di NetEase Games: l'azienda cinese potrebbe disinvestire in occidente e in Giappone, portando alla chiusura di decine di studi, tarpando anche le ali a progetti come quelli di Toshihiro Nagoshi e Suda51.

Certo, è difficile spiegare una strategia del genere alla luce del grande successo di titoli come Marvel Rivals, che vanta decine di milioni di giocatori e ha ispirato anche tanti nuovi cosplay, vedi ad esempio quelli di Malice da Jessica Nigri, Psylocke da missbrisolo e Squirrel Girl da Jessica Nigri.