Un evento apparentemente innocuo si è trasformato in un episodio virale che ha acceso il dibattito sulla sicurezza della robotica avanzata. Durante un festival in Cina, un robot umanoide dotato di intelligenza artificiale ha eseguito un movimento brusco e inatteso verso il pubblico , provocando attimi di tensione tra gli spettatori. Il personale di sicurezza è intervenuto immediatamente per stabilizzare la macchina, ma il video dell'accaduto ha già fatto il giro dei social, alimentando teorie e speculazioni sulla natura dell'incidente.

Anche figure pubbliche hanno alimentato la discussione. Il celebre podcaster Joe Rogan ha condiviso il video, commentando con preoccupazione il comportamento del robot : "Il modo in cui ha fatto quel movimento era inquietantemente umano". Le reazioni al suo post sono state numerose: da un lato, c'è chi ha cercato di spiegare l'accaduto con argomentazioni tecniche, mentre dall'altro, alcuni utenti hanno interpretato l'evento come un segnale preoccupante delle potenziali minacce legate all'AI avanzata.

Nel filmato, il robot si avvicina alla folla posizionata dietro una recinzione di sicurezza e rimane fermo per qualche istante, quasi come se stesse osservando il pubblico. Improvvisamente, compie un movimento deciso verso la barriera, suscitando panico tra gli spettatori. Le guardie presenti nella zona hanno reagito rapidamente, evitando conseguenze più serie. Tuttavia, le immagini hanno suscitato interpretazioni contrastanti : alcuni utenti ritengono che si sia trattato di un semplice inciampo o di un malfunzionamento meccanico, mentre altri hanno ipotizzato che l'AI possa aver compiuto un'azione deliberata, portando avanti il dibattito sulla sicurezza di queste tecnologie.

La sfida della stabilità nei robot umanoidi

Da un punto di vista tecnico, i robot umanoidi sono progettati per mantenere l'equilibrio in modo autonomo, ma quando perdono stabilità i loro movimenti correttivi possono risultare improvvisi e, talvolta, spaventosi. Trattandosi di macchine che possono pesare centinaia di chilogrammi e che possiedono articolazioni complesse, qualsiasi reazione fuori dall'ordinario può generare apprensione. Inoltre, il fatto che questi automi siano progettati per imitare il comportamento umano amplifica il senso di inquietudine quando si muovono in modi imprevedibili.

Il caso del festival in Cina non è isolato: già in passato, studi hanno evidenziato come i sistemi AI possano essere soggetti a errori o addirittura manipolazioni. Un'indagine condotta dall'Università della Pennsylvania ha dimostrato che i robot possono essere ingannati da determinati input sensoriali, portandoli a compiere azioni inaspettate. Ad esempio, un'auto a guida autonoma potrebbe ignorare un segnale di stop a causa di un'alterazione dei suoi dati visivi, oppure un drone potrebbe identificare erroneamente un'area sicura per un atterraggio in una posizione pericolosa.