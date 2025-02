Amazon Audible a zero euro è il modo perfetto per finire quei romanzi che non riuscite a leggere

Se gli audiolibri vi sembrano un modo interessante per "leggere" quei romanzi che da tempo non riuscite a finire ma non siete certi siano un metodo adatto per voi, c'è una rapida soluzione: la prova prova gratuita di Amazon Audible da 30 giorni o, se siete abbonati ad Amazon Prime, da 60 giorni. Il servizio è comodo e semplice da utilizzare in tanti momenti diversi della giornata. Potete accedere al servizio a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Vi ricordiamo che il prezzo standard è di 9,99€ al mese: con rapido conto quindi capirete che con la prova gratuita da 60 giorni risparmiate 19,98€. Ricordate che dopo il periodo di prova gratuito il rinnovo è automatico, quindi se non volete proseguire dovete disdire il rinnovo in tempo. Inoltre, la prova gratuita è valida per un solo utilizzo per ogni account: se l'avete usata in passato - soprattutto di recente - potreste non poterla riattivare una seconda volta. Ciò detto, alle volte Amazon fa eccezioni e quindi la cosa migliore è raggiungere la pagina di Audible tramite il link indicato sopra per vedere se effettivamente potete sfruttarla.

Amazon Audible è perfetto in tanti momenti

Amazon Audible vi permette di scoprire tanti romanzi in formato audio in vari momenti della giornata. Potete ad esempio utilizzarlo mentre fate le pulizie, così che il tempo passi più rapidamente. Potete anche ascoltare i libri mentre fate esercizio o una passeggiata all'aperto, per allenare sia il corpo che la mente. Anche durante gli spostamenti sui mezzi è un ottimo modo per distrarsi in attesa di arrivare a destinazione. Potete usarlo in ogni contesto grazie al fatto che Audible funziona su mobile - tablet o smartphone -, tramite l'app o sul proprio sito ufficiale tramite un qualsiasi browser, anche per computer o tramite i dispositivi Echo di Amazon.

Il logo di Audible

In Audible trovate oltre 70.000 audiolibri e podcast esclusivi. Non ci sono pubblicità e troverete sia grandi classici, così come novità internazionali e italiane. Non mancano libri come Dune, Il Signore degli Anelli o il più recente Il Priorato dell'albero delle arance.