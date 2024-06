Donkey Kong Country Returns HD: ecco chi lo ha sviluppato

Il recente Nintendo Direct è stato davvero pieno di novità e annunci, alcuni dei quali davvero incredibili, considerando che Nintendo Switch è alla fine del suo ciclo di vita. Accanto ai titoli maggiori come Metroid Prime 4 Beyond e Mario & Luigi: Fraternauti alla carica, ce ne sono stati anche di minori, come Donkey Kong Country Returns HD . Badate bene: lo consideriamo minore perché stiamo parlando di un'edizione rimasterizzata. Il gioco in sé è ben conosciuto nella versione Wii ed è considerato ottimo. Ma chi ci sta lavorando?

Specialisti dei remake

Stando ai documenti ufficiali, sembra che Nintendo abbia stretto una partnership con Forever Entertainment SA per portare Donkey Kong Country Returns HD su Nintendo Switch. Stiamo parlando di uno studio specializzato in edizioni rimasterizzate e remake, cui dobbiamo Panzer Dragoon: Remake, Front Mission 2: Remake e THE HOUSE OF THE DEAD: Remake. Ha pubblicato anche altro, ma questi sono sicuramente i suoi giochi più famosi degli ultimi anni.

Uno dei livelli con tentacoli di Donkey Kong Country Returns HD

Molti pensavano che dell'edizione rimasterizzata di Donkey Kong Country Returns HD si sarebbe occupata Retro Studios, lo sviluppatore originale, ma immaginiamo che sia fin troppo impegnata nello sviluppo di Metroid Prime 4 Beyond, appena riannunciato per potersi occupare d'altro. Quindi Nintendo ha scelto Forever Entertainment per realizzarla, contando sul suo ricchissimo portfolio come garanzia di successo. Per scoprire se abbia svolto o meno un buon lavoro, non ci resta che aspettare il 16 gennaio 2025, quando sarà disponibile in esclusiva per Nintendo Switch.