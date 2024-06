Dark Souls Trilogy è in sconto su Amazon Italia: scoprire tre grandi soulslike a un ottimo prezzo

Tra un paio di giorni avremo finalmente modo di mentre le mani sull'espansione di Elden Ring, Shadow of the Erdtree. Non tutti i giocatori sono però particolarmente interessati a questo soulslike e magari vorrebbero prima avvicinarsi al genere con alcuni giochi più vecchi. Se è così anche per voi, sappiate che potrebbe essere il momento giusto in quanto la Dark Souls Trilogy è ora in sconto al 30% rispetto al prezzo più basso recente. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Il prezzo più basso recente indicato da Amazon è 43€. Quello attuale non è il più basso di sempre sulla piattaforma, ma è il migliore da mesi. Questa è inoltre un'offerta a tempo, quindi se volete acquistarlo vi conviene non attendere.