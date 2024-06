L'ex presidente di PlayStation Shawn Layden non si sente un profeta ad aver previsto la crisi attuale

Shawn Layden, ex presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, già nel 2020 aveva previsto le difficoltà che il settore videoludico sta affrontando oggi. Non si trattava di una profezia la sua, come sottolineato da lui stesso, ma piuttosto di un'analisi lucida dei trend in atto da decenni, che molti non hanno semplicemente voluto vedere, videogiocatori compresi.

Layden è tornato a parlare dell'argomento in un'intervista concessa a GamesIndustry.biz, in cui ha ammesso che le sue previsioni, seppur negative, si sono avverate. "Non mi fa piacere avere avuto ragione", ha affermato. "Non si trattava di una predizione straordinaria. Ho semplicemente osservato i trend degli ultimi 25 anni nel settore videoludico. I numeri andavano in una sola direzione. I giochi diventavano sempre più costosi, non più economici. Non si accorciavano, anzi, diventavano più complessi, facendo lievitare i costi. I blockbuster a budget elevato, quelli che mirano a fare il botto, costano tra i 150 e i 250 milioni di dollari. Questa è una zavorra enorme per gli sviluppatori e gli editori, ed è una delle ragioni principali per cui il settore si sta contraendo".