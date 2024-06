Elden Ring è tornato in vetta nella classifica globale di Steam ed è riapparso tra i titoli più giocati

Il 20 giugno uscirà Shadow of the Erdtree, la prima e unica espansione di Elden Ring , così attesa da aver rivitalizzato le vendite del gioco base stesso, attualmente primo nella classifica globale di Steam , pur in assenza di qualsiasi offerta collegata. Quindi molti lo stanno acquistando a prezzo pieno (59,99€). Come sempre va considerato che Steam non elenca i giochi più venduti per numero di unità, ma quelli che producono più ricavi.

Ritorno di fiamma

Non stupisce di vedere in seconda posizione proprio Shadow of the Erdtree, salito di ben sei posizioni, che ha preso ulteriore slancio dopo l'emersione delle recensioni, che lo hanno definito un capolavoro.

La classifica attuale di Steam

Il rinnovato successo di Elden Ring ha prodotto anche un altro risultato: è tornato nella top 10 dei più giocati su Steam per numero di giocatori contemporanei. Al momento di scrivere questa notizia si trova in settima posizione con 102.409 giocatori, subito sotto ad Apex Legends, ma sopra a Destiny 2.

Certo, non sta facendo i numeri di Banana, ma può comunque vantare un picco di 169.779 giocatori nelle ultime 24 ore. Non male, considerando gli anni che ha sulle spalle. Che molti lo stiano rigiocando per sbloccare i requisiti necessari per poter fruire dei contenuti di Shadow of the Erdtree? Probabile, come è probabile un ritorno di fiamma generale, considerando che ultimamente non si sta parlando di altro.

Chissà se anche su console sta accadendo lo stesso, dato che Elden Ring è disponibile anche per PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.