Rise of the Ronin per PS5 è in sconto su Amazon Italia: il momento perfetto per recuperare il gioco d'azione

Con l'estate le uscite videoludiche calano sempre di più e quindi è il momento perfetto per recuperare quei giochi primaverili che sono passati leggermente in secondo piano, sfruttando ovviamente degli sconti. Ad esempio, possiamo acquistare tramite Amazon Italia una copia PS5 di Rise of the Ronin, che è ora in promozione al -41% rispetto al prezzo consigliato. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Il prezzo consigliato è 80.99€. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre, perché recentemente è stato a due euro in meno per alcune ore, ma si tratta comunque di una promozione molto valida considerando che è un gioco abbastanza recente.