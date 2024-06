Android 15 ha appena raggiunto un traguardo importante: uscita sempre più vicina!

Sì, sappiamo che è quello che viene detto in un sacco di aggiornamenti software, ma per i sistemi operativi in beta questo ha tutto un altro valore: significa infatti che le API sono state finalizzate e gli sviluppatori possono iniziare a testare le loro app su questa versione quasi definitiva di Android 15.

Una delle novità più significative riguarda l'interfaccia utente delle passkey . Ora, l'utilizzo di una passkey con autenticazione biometrica avviene in un unico passaggio, combinando la richiesta di Google Password Manager con la schermata di input biometrico. Inoltre, sono state aggiunte nuove opzioni di fallback accessibili dai menu a tendina della tastiera e dei campi di testo, nel caso in cui si superi accidentalmente la richiesta di passkey.

L'esperto di Android Mishaal Rahman ha scoperto che Android 15 potrebbe essere in grado di identificare autonomamente quando un modello biometrico non funziona correttamente , eliminarlo e richiedere una nuova registrazione. Questa funzione, già disponibile manualmente, potrebbe essere particolarmente utile per gli utenti che non si rendono conto che una nuova registrazione biometrica potrebbe migliorare le prestazioni.

Cos'altro aspettarsi da Android 15

Android 15 promette diverse novità interessanti, tra cui miglioramenti delle notifiche, nuove opzioni di personalizzazione, ottimizzazioni per dispositivi pieghevoli e altro ancora, con Google Gemini che inonderà di funzioni Android 15. L'aggiornamento finale dovrebbe essere rilasciato nei prossimi mesi, ma per chi non vuole aspettare, è già possibile scaricare la beta.

Android 15 è insomma sempre più vicino alla sua forma definitiva, con la terza beta che segna un importante passo avanti verso il rilascio ufficiale. Le novità introdotte in questa versione, come i miglioramenti delle passkey e le anticipazioni sui futuri aggiornamenti biometrici, promettono di rendere l'esperienza Android ancora più fluida e sicura. Restate sintonizzato per ulteriori aggiornamenti e preparatevi a scoprire tutte le novità che Android 15 ha in serbo per noi.