Sony sta per pubblicare un gioco che inizialmente non uscirà su PS4 o PS5

Come saprete, The Hundred Line -Last Defense Academy- è il nuovo gioco dall'autore della serie Danganronpa , annunciato nel corso del Nintendo Direct di ieri. Alcuni siti specializzati su PlayStation, come Push Square, hanno fatto notare una stranezza che lo riguarda: non uscirà su PS4 o PS5 , almeno inizialmente, pur essendo pubblicato di fatto da Sony.

L'indipendenza di Aniplex

Va detto che Aniplex agisce indipendentemente da PlayStation, essendo gestita da una divisione completamente diversa della compagnia, ossia Sony Music. Comunque sia fa un certo effetto vederla così staccata dalla piattaforma videoludica principale della casa madre. Push Square ha contattato Aniplex per avere chiarimenti e per sapere se The Hundred Line -Last Defense Academy- arriverà almeno su PS5. Per adesso non ha ricevuto risposta.

Per il resto vi ricordiamo che The Hundred Line -Last Defense Academy- metterà i giocatori nei panni di Takumi Sumino, un adolescente che vive nel complesso residenziale di Tokyo, considerato una delle zone più sicure. Un giorno però dei mostri faranno irruzione in città, costringendo il ragazzo a entrare nella Last Defense Academy del titolo, dove riceverà il compito di tenere la scuola al sicuro per cento giorni, insieme a quattordici altri studenti.

Per ora The Hundred Line -Last Defense Academy- non ha ancora una data d'uscita. L'unica certezza è che arriverà nel corso del 2025.