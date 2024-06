Astro Bot è ancora in prenotazione per PS5 su Amazon con uno sconto molto interessante

Pare proprio che una delle grandi sorprese del 2024 sarà Astro Bot , il gioco single player d'azione e piattaforme che sarà disponibile esclusivamente su PS5. Ora, su Amazon Italia è possibile fare la prenotazione a un prezzo scontato: è proprio un'occasione da non perdere, visto che parliamo del -15% rispetto al prezzo consigliato. La data di uscita è il 6 settembre 2024. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 70.99€. Ricordiamo poi che si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito. Facendo l'ordine (non si paga fino al momento della consegna, tranquilli), vi assicurerete come prezzo massimo quello attuale, ma se vi sarà uno sconto migliore, tale cifra sarà automaticamente applicata alla vostra prenotazione senza che voi dobbiate fare alcunché. Se poi il prezzo risalisse, voi manterreste comunque lo sconto migliore. Il gioco è venduto e spedito da Amazon.

Cosa propone Astro Bot

Come detto, parliamo di un gioco d'azione e piattaforme per PlayStation 5. In questa nuova avventura, che evolve quanto visto in Astro's Playroom, potremo esplorare ben 50 pianeti mentre cerchiamo l'equipaggio di Astro, che include una serie di robot in versione personaggi PlayStation, come Kratos, Aloy, Nathan Drake, Ratchet e non solo.

Kratos e Atreus, sulla barca, saranno tra i personaggi di Astro Bot

Astro Bot includerà nuove abilità per il nostro personaggi e sfrutterà ancora una volta le funzioni uniche del controller DualSense di PS5, come il feedback aptico e i grilletti adattivi. Il gioco non supporta la realtà virtuale, a differenza del capitolo originale della saga.