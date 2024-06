Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin ha fatto ottime vendite, ecco quante

Capcom ha annunciato le vendite complessive di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin: più di due milioni di copie a livello globale. L'informazione è stata data in forma molto stringata, senza fornire dettagli sulle vendite divise per piattaforme o altro. Probabilmente è stato dato in questo momento in seguito alla pubblicazione della conversione per PS4, avvenuta il 14 giugno 2024.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin fu lanciato su Nintendo Switch e PC il 9 luglio del 2021. In effetti è passato qualche anno dalle prime versioni. Gli ultimi dati di vendita, diramati il 31 marzo 2024, parlavano di 1,9 milioni di copie vendute. Quindi nel frattempo la cifra è aumentata di 100.000 unità. Immaginiamo che la crescita sia dovuta proprio alla versione PS4.