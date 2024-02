Lightyear Frontier: Armored Core si dà al giardinaggio in questo gioco in arrivo su Game Pass

Già ora però abbiamo avuto la possibilità di provare questa avventura in versione PC, tramite la demo Steam disponibile con il Next Fest . Vediamo quali sono le nostre prime impressioni su Lightyear Frontier .

La Terra vi sta un po' stretta e sentite il richiamo dell'avventura e della natura? Partite per una colonia spaziale e create il vostro piccolo angolo di paradiso da soli o in compagnia. Questo è l'idea alla base di Lightyear Frontier, un nuovo simulatore agricolo a mondo aperto in arrivo il 19 marzo 2024 in Accesso Anticipato su PC e Xbox (anche tramite Game Pass).

Lightyear Frontier, Armored Core si dà all’agricoltura

Il nostro mech in Lightyear Frontier è composto da vari pezzi e potremo cambiarli liberamente per dargli nuove funzioni

La prima caratteristica che salta subito all'occhio in Lightyear Frontier è il fatto che dalla nostra avremo un grosso mech. Non si tratta però di un mezzo da combattimento in stile anime giapponese, ma di uno strumento agricolo multiuso, in grado di raccogliere risorse come pietre e legna, coltivare, irrigare e non solo.

Potremo però anche scendere dal mech ed esplorare a piedi, per trovare piccoli passaggi con ricompense uniche, come antichi manufatti di una civiltà aliena estinta. La demo, purtroppo, non ci ha permesso di scoprire nulla della storia del pianeta, ma sappiamo che il gioco non sarà solo una lunga fila di compiti agricoli. Si dovrà vedere se questo contesto narrativo sarà abbastanza interessante da spingere i giocatori a esplorarlo.

Il mondo di Lightyear Frontier è diviso in regioni nelle quali ci possono essere dei compiti da risolvere: in questa demo ci è stato chiesto ad esempio di ripulire un'area da una melma nociva, spingendoci così a esplorare la nuova zona, scoprendone i percorsi e i segreti (almeno quelli superficiali, qualcosa ci siamo persi) e ricompensandoci poi con nuove risorse necessarie per la creazione di strutture e beni raffinati.

L'esplorazione è importante e, soprattutto, avviene in totale serenità. Lightyear Frontier si pone sotto ogni punto di vista lo scopo di far rilassare il giocatore, eliminando ogni pericolo. Gli animali selvatici sono cuccioli da nutrire, gli specchi d'acqua profondi nei quali non possiamo immergere il mech ci rimettono a riva se vi cadiamo dentro e l'unico evento "pericoloso" è stata una pioggia di erbacce che abbiamo eliminato in pochi secondi. Anche dal punto di vista estetico Lightyear Frontier cerca di essere accogliente e piacevole, con ambienti colorati e luminosi. Persino quando piove (utile perché irriga i campi in automatico) il cielo è in realtà perlopiù azzurro e il sole luminoso. La notte non è troppo buia e l'atmosfera è sempre rilassata. È chiaro che non ci sarà mai un secondo di stress in questa avventura.