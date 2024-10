Il primo trailer italiano di Cobra Kai Stagione 6 Parte 2 ci mostra tanta azione: la posta in gioco è alta

Il primo trailer italiano di Cobra Kai Stagione 6 Parte 2

I sei membri del Miyagi-Do in gara sono Robby (Tanner Buchanan), Miguel (Xolo Maridueña), Hawk (Jacob Bertrand), Demetri (Gianni DeCenzo), Samantha (Mary Mouser) e Devon (Oona O'Brien). Dopo essersi inizialmente ritirata dalla competizione, Tory (Peyton List) è tornata... ma questa volta la sua lealtà è verso Kreese e Cobra Kai.

Per quanto riguarda il periodo di uscita, ricordiamo i dettagli per chi si è perso con la (complicata) gestione della sesta stagione di Cobra Kai da parte di Netflix. La Parte 1 è attualmente già disponibile sulla piattaforma di streaming, la Parte 2 arriverà invece il 15 novembre e proseguirà le avventure dei nostri karateki. Non è però finita qui, perché per vedere il finale si dovrà attendere la Parte 3 che arriverà solo nel 2025: purtroppo per ora non è nota la data di uscita esatta della conclusione.

Segnaliamo poi che sono stati aggiunti tre nuovi volti alla serie, compresi attori di Mortal Kombat e Rebel Moon.