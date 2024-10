Anche Helldivers 2 riceverà una patch con il supporto a PS5 Pro

Helldivers 2 si aggiunge all'elenco di giochi che riceveranno un aggiornamento gratuito che integrerà il supporto nativo a PS5 Pro, garantendo così performance e/o una qualità visiva superiore rispetto a PS5 Standard sfruttando la GPU più potente e i vantaggi offerti dalla tecnologia di upscaling PlayStation Spectral Super Resolution.

La conferma è arrivata tramite un messaggio pubblicato dal community manager Twinbeard sul server Discord ufficiale del gioco. Purtroppo non sono state condivise informazioni precise su risoluzione e framerate che possiamo aspettarci sulla console mid-gen di Sony, con Twinbeard afferma che "ci saranno delle differenze tra la versione attuale per PS5 e quella per PS5 Pro". Allo stesso modo non è chiaro se l'aggiornamento verrà pubblicato prima o dopo il lancio della console. In sostanza, bisognerà attendere comunicazioni ufficiali.