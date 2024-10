Stellar Blade pare abbia ricevuto un aggiornamento, che dovrebbe contenere il supporto per PS5 Pro

Il team di sviluppo non ha ancora condiviso le note della patch, ma alcuni giocatori pare abbiano notato nuove impostazioni per PS5 Pro nel gioco, con probabili ulteriori correzioni di bug e miglioramenti di cui ancora però non abbiano notizia ufficiale.

Non ci sono ancora informazioni ufficiali al riguardo, ma sembra che Shift Up abbia pubblicato l' aggiornamento 1.008 di Stellar Blade , che di fatto dovrebbe soprattutto aggiungere il supporto per PS5 Pro .

Nuove impostazioni grafiche per PS5 Pro

In particolare, si parla del supporto per PS5 Pro con introduzione della modalità High Frame Rate (HFR) per minimizzare l'input lag e migliorare le performance del gioco in base al display utilizzato.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Per applicare tale modalità è necessario avere un display che supporta i 120 fps, impostando anche PS5 sui 120 Hz nelle opzioni, ovviamente.

In base a quanto riferito, queste sarebbero le impostazioni introdotte per PS5 Pro con questo nuovo aggiornamento a Stellar Blade:

Privilegiare le prestazioni: Si concentra sul frame-rate

Bilanciato: Bilancia risoluzione e frequenza dei fotogrammi

Privilegia la risoluzione: Si concentra sulla risoluzione e sulla qualità grafica

Modalità Enhanced Balanced ottimizzata per PlayStation 5 Pro, che utilizza il PSSR per una qualità superiore

Modalità Max Enhanced Prioritize Resolution per PlayStation 5 Pro, che offre un frame rate più elevato

Prendete tutto come una voce di corridoio per il momento, in attesa che gli sviluppatori comunichino in maniera ufficiale i contenuti dell'update in questione. Nel frattempo, anche Demon's Souls, The Last of Us Parte 1 Remake e The Last of Us Parte 2 Remastered hanno ricevuto aggiornamenti specifici per PS5 Pro.