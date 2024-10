Un leak svela i primi dettagli dei futuri chip di Google Pixel 10 e Pixel 11

Google Tensor G5 e G6: nuovi processi produttivi a 3 nanometri

Un leak di documenti provenienti dalla divisione hardware di Google mostrerebbe i piani della compagnia per la realizzazione dei futuri chip di Google Pixel 10 e Google Pixel 11. Partiamo prima di tutto da Google Tensor G5 (nome in codice "laguna"), che stando alle indiscrezioni trapelate sarà realizzato con il processo produttivo N3E a 3 nanometri di TSMC, lo stesso utilizzato da Apple per i chip A18 Pro e M4 dei suoi recenti iPhone 16 Pro e iPad Pro. Se le cose fossero davvero così, si tratterebbe di miglioramenti a dir poco significativi in termini di performance ed efficienza energetica rispetto all'attuale processo produttivo a 4 nanometri di Samsung utilizzato per Google Tensor G4, montato all'interno della serie Google Pixel 9.

I benchmark dei processi produttivi a confronto

La parte più interessante del leak recentemente uscito riguarderebbe Google Tensor G6 (nome in codice "malibu"), che verrà montato su Google Pixel 11 (in uscita nel 2026) e potrebbe essere realizzato con il processo produttivo N3P a 3 nanometri, lo stesso che verrà probabilmente utilizzato per il futuro chip A19 di Apple, anche in questo caso con notevoli passi in avanti nelle prestazioni. Nonostante si tratterà ancora una volta di un processo produttivo a 3 nanometri (al contrario del processo produttivo a 2 nanometri di cui si parlava da mesi), le prestazioni dovrebbero vedere un significativo aumento rispetto all'attuale generazione di smartphone Google.