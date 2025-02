Un'esclusiva PlayStation dalla Cina potrebbe essere tra i giochi presenti allo State of Play di domani

Si stanno intensificando le voci che vogliono una particolare esclusiva console PlayStation proveniente dalla Cina come uno dei giochi presenti allo State of Play di domani, 12 febbraio: si tratterebbe di Lost Soul Aside, il noto action RPG che è ormai in sviluppo da vari anni.

La prova è alquanto vaga ma, considerando la situazione, è bastata a scatenare i rumor al riguardo: in pratica, l'account ufficiale del gioco su X ha effettuato un repost del messaggio originale di Sony che annuncia lo State of Play, per dare ulteriore visibilità a quest'ultimo.

Ovviamente potrebbe non voler dire nulla, considerando che il team è attualmente legato da una collaborazione a PlayStation e ovviamente vuole incrementare il coinvolgimento sugli eventi della compagnia, ma potrebbe essere visto anche come una volontà di incrementare la visibilità per proprio vantaggio, ovvero perché all'evento sarà presente Lost Soul Aside.