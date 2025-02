Mortal Kombat 2 il film ha un primo poster che mostra il nuovo Johnny Cage

Il personaggio in questione è il protagonista totale di questa illustrazione, che dovrebbe essere la locandina di un film con Johnny Cage protagonista, creando dunque una sorta di meta-riferimento all'universo di Mortal Kombat ma, in effetti, senza menzionare precisamente il film in questione.

Con un'iniziativa particolare, Warner Bros e New Line Cinema hanno pubblicato un nuovo poster per il film di Mortal Kombat 2 , che in verità presenta qualcos'altro, considerando che serve soprattutto a introdurre il nuovo Johnny Cage, interpretato da Karl Urban .

Un cast molto interessante

Forse non sarà appropriata come Jean-Claude Van Damme, vera e propria ispirazione per il personaggio originale del picchiaduro, ma considerando anche i motivi demografici questa nuova scelta è sicuramente molto apprezzata.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Per il resto, non vengono aggiunte ulteriori informazioni al semplice poster, che si limita a mostrare Urban nei panni di Cage con gli istituzionali occhiali da sole e la capigliatura curata.

Sappiamo già che la data di uscita di Mortal Kombat 2 è fissata per il 24 ottobre 2025, dunque c'è da aspettare ancora alcuni mesi per questa nuova interpretazione cinematografica della storica serie di picchiaduro, che promette bene dopo le buone impressioni sul primo reboot, almeno per il segmento specifico in cui questo va a piazzarsi.

Oltre a Urban, sappiamo che Tati Gabrielle sarà Jade, ma il cast includerà anche Adeline Rudolph, Lewis Tan, Jessica McNamee, Josh Lawson, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Ludi Lin, Damon Herriman, Martyn Ford, Chin Han, Joe Taslim e Hiroyuki Sanadat.