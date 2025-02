Avowed è disponibile al download anticipato e la colonna sonora completa è online

Con l'uscita fissata per la settimana prossima, Avowed ha ora il download anticipato disponibile per gli utenti che hanno effettuato l'acquisto o che sono abbonati a Xbox Game Pass Ultimate, inoltre la colonna sonora completa può essere ascoltata online attraverso YouTube e altri servizi in streaming.

Avowed è dunque disponibile a questo indirizzo su Xbox Store e può essere scaricato anticipatamente e installato attraverso il download di un sostanzioso pacchetto da 74,8 GB, che consente così di avere già il gioco pronto e semplicemente da sbloccare non appena arriverà il 18 febbraio, data di uscita fissata.

Ovviamente, la procedura può essere effettuata anche direttamente dalla console Xbox Series X o Series S, cercando il gioco nello store o cliccando sulla sua icona nel caso sia visibile già in dashboard e seguendo le istruzioni per il download.