Nella beta di Monster Hunter Wilds eravate voi al centro del test: il director vi osservava con attenzione

Tokuda aggiunge però che gli sviluppatori stessi giocano alla beta per vedere da vicino come ognuno di noi affronta il gioco.

Parlando con GamesRadar+, il direttore di Monster Hunter Wilds - Yuya Tokuda - ha detto spiegato che il team spende molto tempo ad analizzare le reazioni dei giocatori della beta. Tokuda afferma che il team di Wilds continua a rivedere i video pubblicati online per "avere del feedback che non possiamo ottenere internamente".

Monster Hunter Wilds è ora in fase di prova online. Si tratta di un momento perfetto per vedere qual è la condizione del videogioco prima del lancio e ottenere qualche ultimo feedback.

Le parole del direttore di Monster Hunter Wilds

"Sulla mia console personale, ho partecipato alla beta", condivide Tokuda. "Dal nome utente non si capisce che sono io, ma ci sono giocatori là fuori che ancora oggi non hanno idea di stare giocando con il direttore del gioco."

"Ogni volta che lo staff gioca insieme in azienda, è influenzato dal fatto che conosce il gioco alla perfezione: avere la possibilità di vedere come i giocatori reali reagiscono ai contenuti è davvero importante per me, per capire se funzionano o meno. È stata una grande opportunità".

Non si tratta solo di Tokuda. Il produttore della serie Monster Hunter, Ryozo Tsujimoto, ha dichiarato che si rimetterà a giocare alla beta "subito" dopo aver terminato alcuni viaggi per promuovere il GDR. In conclusione vi segnaliamo il nostro ultimo provato di Monster Hunter Wilds prima della recensione.