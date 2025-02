South of Midnight si mostra in un lungo video deep dive con varie scene di gameplay

Il canale Xbox ha pubblicato un nuovo video deep dive su South of Midnight che mostra varie scene di gameplay e di intermezzo sul nuovo gioco per Xbox Series X|S e PC in arrivo ad aprile anche nel catalogo di Game Pass, spiegandone diverse caratteristiche.

Si tratta del nuovo gioco del team Compulsion Games, che arriva dopo We Happy Few e Contrast, proseguendo nel solco delle produzioni precedenti se non altro in un aspetto specifico: uno stile particolarmente marcato, qui evidente sia nella scelta del soggetto e delle ambientazioni che nella caratterizzazione grafica.

Si tratta di un action adventure in terza persona che racconta la storia di Hazel, una ragazza che si ritrova improvvisamente proiettata in una situazione fuori dal comune, nella quale apprenderà ad utilizzare un potere magico che le consente di "tessere" una misteriosa energia e interagire attraverso questa con gli scenari e con i nemici.