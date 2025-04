Hyrule Warriors L'era dell'esilio è canonico oppure no? Nintendo spiega il suo punto di vista sulla trama

Dal punto di vista di Nintendo, si tratta di un videogioco "canonico" , ovvero la trama è assolutamente ufficiale e fa parte di quanto accaduto a Zelda secondo la visione dei creatori di Tears of the Kingdom.

Tra i tanti nuovi giochi per Nintendo Switch 2 annunciati al Direct di inizio aprile, vi è stato spazio anche per un nuovo capitolo di una delle saghe spin-off di The Legend of Zelda. Parliamo di Hyrule Warriors L'era dell'esilio , un nuovo musou che fa parte dell'universo narrativo di Breath of the Wild e Tears of the Kingdom.

Le parole di Nintendo su Hyrule Warriors L'era dell'esilio

L'informazione proviene da una descrizione ufficiale condivisa tramite un comunicato stampa da Nintendo, ricondivisa in rete dall'account Zelda Universe.

La descrizione recita: "Il gioco presenta battaglie epiche contro orde di nemici e racconta la storia mai raccontata del lontano passato di Hyrule, la guerra di prigionia che ha portato agli eventi di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom."

"I fan della serie di The Legend of Zelda e i giocatori di The Legend of Zelda: Breath of the Wild e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom potranno vivere il brivido della battaglia e questa storia canonica con la principessa Zelda, il re Rauru e altri personaggi familiari. Combatti per il futuro di Hyrule quando Hyrule Warriors: L'era dell'esilio arriverà su Nintendo Switch 2 quest'estate."

Se vi piace quindi seguire la "lore" di questi videogiochi, si tratta di un capitolo da non perdere. Crediamo che in molti siano interessati a questo videogioco, considerando che Hyrule Warriors: L'era della calamità ha venduto più di 4 milioni di copie in tutto il mondo.