PewDiePie è in pausa da YouTube e il suo subreddit si trasforma nel caos

Mentre Felix 'PewDiePie' Kjellberg, lo streamer più famoso del mondo, è ancora in pausa meditativa da YouTube, il suo popolosissimo subreddit ha trovato il modo per passare il tempo: postare meme a tema. Prima di cucina e ora di giardinaggio.



Non è semplice essere fan di una webstar se la webstar è in vacanza: è questo quello che devono aver pensato i fan del popolare Felix 'PewDiePie' Kjellberg durante la sua pausa sabbatica dai video di YouTube. L'uomo da 103 milioni di follower in questo momento si sta godendo un po'di relax lontano dalle telecamere, mentre i suoi follower lo stanno aspettando trepidanti.



Su Reddit, per esempio, il suo seguitissimo sub si sta inventando le maniere più disparate per ammazzare l'attesa. Qui, durante la normale attività di PewDiePie, la gente era solita postare meme che poi la webstar avrebbe commentato. Adesso è diventato un posto completamente autogestito, nel quale utenti e moderatori si divertono a trovare l'argomento della settimana.



Durante i primi giorni di assenza di Kjellberg, per esempio, il sub si è trasformato in un forum di cucina. C'era chi postava meme di Danny Devito e chi mostrava le sue torte a forma di brofist, la signature move di PewDiePie. Trionfalmente, dopo qualche giorno, i moderatori hanno detto che con i suoi 2,5 milioni di follower quello di PewDiePie è il più grande subreddit dedicato alla cucina.



La settimana successiva è stata, invece, dedicata ai trattori e al giardinaggio, con altrettanto successo. Si tratta del più grande forum dedicato al giardinaggio al mondo. E la prossima? Chi lo sa, nel frattempo in molti si chiedono se al suo ritorno Felix 'PewDiePie' Kjellberg riuscirà a riportare nei ranghi il suo folle subreddit.