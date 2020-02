G.I. Joe: War On Cobra, la recensione

C'è una regola non scritta che vuole ormai la maggior parte dei giochi mobile su licenza ricadere nella trappola del free-to-play con micro-transazioni e questa recensione di G.I. Joe: War On Cobra non fa che confermarlo. Saranno ormai più di cinquant'anni che i G.I. Joe combattono i Cobra per difendere la libertà contro gli oscuri piani dell'organizzazione criminale, ma il militarismo anni 80 dei giocattoli Hasbro è ancora perfettamente in linea con il gusto e lo stile di molte produzioni d'intrattenimento americane. Con il tempo il brand si è espanso ed è stato oggetto di diverse interpretazioni, come dimostra anche questo gioco per piattaforme mobile, nel quale i prodi soldati scelti vengono rappresentati in maniera decisamente cartoonesca e caricaturale. D'altra parte non è facile prendere sul serio una rappresentazione così sopra le righe della guerra, ma c'è qualcosa su cui invece G.I. Joe: War On Cobra non scherza affatto: cercare di spillare soldi ai giocatori. Che dietro la retorica dei Joe ci possa essere un chiaro intento imperialistico di diffondere la visione consumistica dell'economia americana nel mondo è qualcosa che si può facilmente sospettare - almeno per chi negli anni 80 ne desiderava ardentemente i giocattoli ma aveva genitori post-sessantottini - ma questo gioco mobile non te lo manda proprio a dire, con le sue continue richieste di acquistare questo o quel pacchetto speciale in promozione.





È un peccato, perché si tratta di un gioco fatto piuttosto bene, curato nella caratterizzazione della grafica e con un sistema di combattimento in stile strategico in tempo reale che fa sempre la sua buona figura, pur nella semplicità estrema in cui si presenta. Ovviamente è possibile evitare le trappole e giocare senza dover pagare continui balzelli, ma l'esperienza assomiglia a una sorta di corsa a ostacoli, con manovre da funamboli per evitare di premere una finestra o un'altra, con stampati sopra dei prezzi assolutamente fuori logica. Ripensando ai cartoni del sabato mattina, la nostalgia da una parte incrementa l'effetto attrattivo di questo gioco ma dall'altra fa ancora più arrabbiare per il modo in cui i Joe sembrano essere diventati un'avida fabbrica di click e risorse a pagamento in questa nuova interpretazione.