Legends of Runeterra, disponibile la patch 0.9.0

Riot Games ha annunciato la disponibilità della patch 0.9.0 di Legends of Runeterra, che modifica diversi aspetti del gioco, aggiornando le carte dalle beta pubblico. In particolare sono stati ritoccati i PE e le ricompense delle Spedizioni, come illustrato nel video che trovate in testa alla notizia.



Gli sviluppatori hanno anche ascoltato alcune richieste dei giocatori in merito all'interfaccia di gioco e hanno iniziato a modificarla seguendo alcune delle indicazioni ricevute. Quindi aspettiamo altre novità con le prossime patch di Legends of Runeterra.



Nel corso della beta abbiamo pensato a come rendere il gioco più svelto e reattivo, e ci siamo resi conto di poter migliorare la durata di alcune animazioni. Ovviamente vogliamo che il nostro gioco sia un'esperienza piacevole anche a livello visivo, a patto però che gli effetti grafici non risultino eccessivi al punto di rallentare le partite. Nelle prossime patch accelereremo le animazioni e aumenteremo la libertà di eseguire mosse senza essere bloccati dalle animazioni in corso.



Se volete conoscere tutte le modifiche apportate a Legends of Runeterra dalla patch 0.9.0, vi rimandiamo alla lunga nota di rilascio ufficiale.