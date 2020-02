Steam, la descrizione di Google riporta un'offesa diretta a Epic Games Store, ma è una curiosa coincidenza

Steam porta la guerra tra gli store digitali a nuovi livelli di stranezza con la presenza di un'offesa diretta e anche piuttosto pesante all'avversario Epic Games Store direttamente all'interno della descrizione automatica di Google, che emerge effettuando una ricerca sul celebre motore. Non proprio, ma fa ridere pensarlo e d'altra parte qualcosa del genere è effettivamente successo.



Potete vedere l'esilarante risultato nello screenshot riportato qui sotto, a imperitura memoria e con sommo scorno di Epic Games, probabilmente: come visibile, effettuando la ricerca su Google per i termini "Steam Store", selezionando i risultati in inglese, risulta ben visibile sotto il link a Steam la scritta "Fuck Epic Games Store".



Tuttavia sembra che Steam in effetti non c'entri nulla. La strana situazione, infatti, è frutto di una curiosa coincidenza: utilizzando quei termini di ricerca, i bot di Google estrapolano una frase da una delle recensioni degli utenti, tratte in base a non si sa bene quale criterio. La frase ingiuriosa nei confronti di Epic Games Store, dunque, emergerebbe da una recensione di Metro Exodus da parte di un utente di Steam.



Considerando il sistema utilizzato, è probabile che il trucchetto duri ancora poco, visto che si tratta di un fortuito caso, ma certamente il risultato è molto divertente, considerando anche la presenza dell'art ASCII a rimarcare ulteriormente il concetto. Non si tratta dunque di un nuovo livello raggiunto dalla guerra fredda tra gli store digitali per PC, ma l'episodio se non altro testimonia ancora una volta un certo sentimento piuttosto diffuso, da parte degli utenti Steam, nei confronti di Epic Games Store.