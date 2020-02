Captain Tsubasa: Rise of New Champions, la modalità storia svelata da un trailer

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di Captain Tsubasa: Rise of New Champions per mostrare i protagonisti della modalità storia, chiamata Tsubasa Episode, che permetterà ai giocatori di rivivere la celebre storia di Tsubasa Ozora.



Seguiremo così la carriera di Ozora dalle scuole medie e rivivremo alcune delle partite più epiche della serie originale. Ci saranno quindi tutti i personaggi che l'hanno resa iconica e che hanno portato moltissimi ragazzi a spezzarsi le gambe provando a eseguire la catapulta infernale: i gemelli Tachibana, Hikaru Matsuyama, Kojiro Hyuga e molti dei più grandi rivali torneranno in campo con le loro migliori mosse. (Si è mai capito se Roberto Sedinho ha scambiato umori con la madre di Ozora? ndr)



A seconda del punteggio e dell'andamento del match potranno sbloccarsi determinati video, alcuni riproponendo precisamente la storia, altri con sorprese completamente nuove.



Captain Tsubasa: Rise of New Champions è in sviluppo per PC, PS4 e Nintendo Switch.