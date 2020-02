Dragon Ball Super: la Kamehameha di Crilin eliminata dal capitolo 56 del manga

Sapevate che nel recente capitolo 56 del manga di Dragon Ball Super era anche prevista, almeno inizialmente, una Kamehameha di Crilin? La scena è stata poi tagliata, assieme ad un intero combattimento, dalla pubblicazione ufficiale.

La Kamehameha di Crilin avrebbe colpito in pieno uno degli scagnozzi mandati da Moro a conquistare per la seconda volta il Pianeta Terra: il Guerriero Z, nelle bozze disponibili, già ad uno stato avanzatissimo di lavorazione, combatteva contro l'invasore fino a sconfiggerlo con una potentissima Onda Energetica. Non è chiaro perché e percome questo materiale sia stato eliminato dalla versione definitiva del capitolo 56, ma non è da escludere che possa tornare poi nel capitolo 57, dove i Guerrieri Z dovrebbero combattere ancora contro Moro e compagnia.

Del resto lo sapremo tra pochi giorni: il capitolo 57 del manga di Dragon Ball Super verrà pubblicato, in formato cartaceo e online, questo giovedì 20 febbraio 2020. Intanto eccovi le immagini della Kamehameha di Crilin.

Galactic Patrol captures Yunba



(3/5) pic.twitter.com/bApfwYWMrL — 🍌 SUPER クロニクル (@DBSChronicles) February 13, 2020