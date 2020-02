Xbox Series X, presentazione ufficiale della console prima dell'E3 2020? [aggiornata]

Xbox Series X sarà protagonista di una presentazione ufficiale che si terrà prima dell'E3 2020: lo ha confermato in un forum Tom Warren di The Verge.



Purtroppo la notizia è stata "inquinata" dalla riproposizione di un fake, quello dell'invito all'evento che Microsoft avrebbe organizzato per il 6 aprile al fine di presentare Xbox Series X. Come già chiarito, si tratta di un'immagine falsa e smentita: potete rivederla in calce.



Rimane valida l'ipotesi di vedere, oltre alla già annunciata Xbox Series X, anche la tanto chiacchierata Lockhart, meno potente e costosa, e magari un ulteriore modello basato sul cloud.



Sappiamo che Microsoft parteciperà all'E3 2020, dunque è possibile che la presentazione in anticipo servirà a fare da apripista per un reveal più approfondito in quel di Los Angeles.