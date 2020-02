Final Fantasy XIV: Shdowbringers, la patch 5.2

La storia continua

Echoes of Fallen Star sviluppa la trama di Final Fantasy XIV in quattro direzioni diverse, ma ovviamente dovrete prima aver completato quelle introdotte nel precedente aggiornamento, "Vows of Virtue, Deeds of Cruelty" se volete proseguire la Main Scenario Quest. Avevamo lasciato i nostri eroi in cerca di un modo per riportare gli spiriti degli Scion dal First alla Sorgente, ma adesso il Guerriero dell'Oscurità e i suoi compagni hanno una nuova gatta da pelare. Ardbert, l'ex Guerriero della Luce che ci ha seguito in spirito per tutta l'espansione Shadowbringers prima di affidarci la sua essenza nella battaglia finale, è tornato in vita e gironzola per il First come una specie di messia, distruggendo i Sin Eater rimasti e invitando gli abitanti a unirsi a lui come novelli Guerrieri della Luce. C'è ovviamente qualcosa di sinistro in ballo e le nostre indagini, attraverso una lunga catena di missioni, ci condurranno dritti a un nuovo dungeon, Anamnesis Anyder. A differenza del dungeon introdotto nello scorso aggiornamento, The Grand Cosmos, questo ci è piaciuto molto di più soprattutto come struttura, a cominciare dalla spettacolare sequenza iniziale sul dorso di Bismark.

La Main Scenario Quest si interrompe anche a questo giro con un cliffhanger importante, sciorinando una serie di colpi di scena che potrebbero mettere in discussione tutto quello che sapevamo sulla mitologia di Final Fantasy XIV. La storia, tuttavia, si sviluppa parallelamente anche nel mondo Sorgente, in cui abbiamo lasciato il redivivo Zenos yae Galvus a dirigere l'impero di Garlemald dopo aver assassinato suo padre. Dovremo infatti vedercela con un nuovo esperimento imperiale all'insegna del fanservice sfrenato: la Ruby Weapon. Naoki Yoshida si è ovviamente ispirato all'omonimo boss di Final Fantasy VII ma anche a tantissimi anime giapponesi, ideando una sottotrama intrigante che rimette in gioco un vecchio nemico, ora scomodo alleato, e cioè Gaius van Baelsar. Cinder Drift è una nuova Trial in cui dovremo combattere proprio la Ruby Weapon, un boss lungo e impegnativo con due forme e un checkpoint intermedio. È probabilmente uno dei migliori boss ideati dal team sia come meccaniche sia come coreografia e, una volta sconfitto, sarà possibile combatterlo nuovamente nella variante Extreme per ottenere nuove armi.

Ovviamente Cinder Drift: Extreme è un contenuto pensato per i giocatori più determinati. Echoes of a Fallen Star ha un occhio di riguardo anche per loro, infatti l'aggiornamento introduce un'altra serie di missioni appartenenti alla categoria Chronicles of a New Era che proseguono la storyline di Eden. Facciamo quindi la conoscenza di Gaia, un nuovo personaggio disegnato da Tetsuya Nomura: la giovane, apparentemente Oracolo dell'Oscurità, sembra essere legata all'Empty e al cosiddetto Eden's Verse. Dovremo quindi affrontare quattro boss spettacolari nei raid Fulmination, Furor, Iconoclasm e Refulgence: come accaduto nel precedente di Eden's Gate, combatteremo alcune bizzarre varianti dei Primal, cominciando con un Ramuh centauro. I bottini comprendono una serie di token che potremo scambiare per un nuovo tier di equipaggiamento, e ovviamente i giocatori hardcore potranno cimentarsi nelle versioni Savage di questi quattro raid e mettere le mani su armi e armature ancora migliori. La patch 5.2 prosegue anche brevemente la storia di YoRHa:Dark Apocalypse, l'Alliance Raid ispirato a NieR: Automata, ma solo sul piano narrativo. Dovremo aspettare qualche mese per affrontare i nuovi boss ideati insieme a Yoko Taro.