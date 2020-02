Pokémon Mystery Dungeon, l'evoluzione della serie

Siamo sempre più vicini all'uscita di Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di soccorso DX , il remake di Pokémon Mystery Dungeon: Squadra Rossa e Squadra Blu. La scorsa settimana vi abbiamo raccontato le origini di questi spin-off partendo da molto lontano, e cioè dalla nascita di Chunsoft, una piccola compagnia che si è fatta le ossa sui primi Dragon Quest per NES prima di ritagliarsi una piccola nicchia di affezionati proprio con quello che è diventato praticamente un genere a sé stante. I Mystery Dungeon, lo ricordiamo, sono titoli che potremmo quasi considerare i precursori dei roguelike su console, giochi di ruolo incentrati sull'esplorazione di labirinti procedurali in cui si combatte a turni. Chunsoft riuscì a mescolare il DNA dei suoi Mystery Dungeon più famosi - quelli ispirati a Dragon Quest con protagonista Baldo, per cominciare, ma anche la serie originale Shiren the Wanderer - con quello di Pokémon, scoprendo una formula sorprendente...

L'era Nintendo DS

Come abbiamo detto, il primissimo Pokémon Mystery Dungeon esce ben quindici anni fa in duplice versione, un po' come succede coi cosiddetti Pokémon "flagship", ma c'è una particolarità interessante: Squadra Blu esce per Nintendo DS mentre Squadra Rossa esce per Game Boy Advance. La nuova console portatile Nintendo sta arrivando su tutti gli scaffali proprio in quei mesi, così Chunsoft sviluppa lo stesso gioco per due handheld diversi: in realtà il titolo è praticamente identico sul fronte dei contenuti, ma su Nintendo DS i giocatori possono impiegare il secondo schermo per visualizzare la mappa e le condizioni dei loro pokémon. La versione Nintendo DS, inoltre, è leggermente migliore a livello tecnico, ma tutto sommato a distinguere veramente le due versioni sono sei pokémon esclusivi per cartuccia. Pokémon Mystery Dungeon: Squadra Rossa e Squadra Blu si presenta dunque agli occhi dei fan come uno strano esperimento, anche un po' vetusto graficamente, ma intrigante, diverso.

Non staremo a raccontarvi la storia perché vi anticiperemmo troppo e Squadra di soccorso DX è praticamente dietro l'angolo: la demo che abbiamo provato qualche settimana fa suggerisce che la storia sia rimasta tendenzialmente la stessa, eccezion fatta per qualche aggiunta che non dovrebbe scombussolare troppo la trama originale. In questo senso, Pokémon Mystery Dungeon: Squadra Rossa e Squadra Blu sorprese molti fan di Pokémon perché, superate le prime e spensierate ore di gioco, prendeva una deriva decisamente più matura, caratterizzando i vari pokémon in modo insospettabilmente profondo per un semplice dungeon crawler. Che questo franchise non fosse proprio per bambini si capiva soprattutto nelle battute finali di Squadra Rossa e Squadra Blu, molto più impegnative rispetto all'inizio del gioco, e la conferma che Chunsoft non puntava solo ai bambini arrivò appena due anni dopo con un nuovo Mystery Dungeon.

Nuovamente in duplice versione - ma questa volta solo per Nintendo DS: cambiavano alcuni pokémon a seconda della cartuccia - il secondo Pokémon Mystery Dungeon del 2007 usciva come Esploratori del Tempo ed Esploratori dell'Oscurità. La premessa era praticamente la stessa: il giocatore si sveglia nei panni di un pokémon e si ritrova a far squadra con un partner nel mondo dei mostriciattoli. La storia, che inizia in tono scanzonato e goliardico, prende presto una piega inaspettatamente seria e drammatica: tra visioni del futuro, viaggi nel tempo e battaglie per la salvezza del mondo, c'è spazio per un emozionante finale strappalacrime che non avreste mai immaginato in un Pokémon.



Esploratori del Tempo ed Esploratori dell'Oscurità, nonostante le migliorie visive, restavano titoli molto simili ai loro predecessori. Ovviamente Chunsoft aveva aumentato i pokémon nel gioco, che ne contava 491 su quattro generazioni visto che, all'epoca, Game Freak non aveva ancora svelato Arceus e Shaymin; inoltre, aveva implementato una specie di modalità multigiocatore asincrona che consentiva di inviare le proprio squadre a salvare quelle degli amici sconfitti, mentre questi ultimi ingannavano l'attesa ripetendo i dungeon già completati.

L'ultimo Pokémon Mystery Dungeon a uscire per Nintendo DS fu un esercizio di pigrizia, potremmo dire. Intitolato Esploratori del Cielo, questo titolo del 2009 era in realtà una versione riveduta e corretta di Esploratori del Tempo ed Esploratori dell'Oscurità: lo stesso gioco, ma con qualche piccola variazione, a cominciare da una scelta di protagonisti più ampia che andava a includere alcuni pokémon esclusivi a seconda del sesso dichiarato a inizio partita. Chunsoft aveva poi approfondito la storia in alcuni punti, introducendo Shaymin e caratterizzando meglio alcuni pokémon con una serie di dungeon inediti che andavano ad arricchire una proposta contenutistica già straordinariamente ricca di per sé. Per esempio, era possibile giocare per qualche tempo nei panni di comprimari e antagonisti, tanto per comprendere meglio il loro punto di vista in determinati frangenti della storia. Se Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di soccorso DX avrà successo, è altamente probabile che Chunsoft voglia rimettere le mani su uno dei suoi titoli più ricchi e riusciti.