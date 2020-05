Star Wars Day, sconti sui giochi della saga su Steam, GOG e Humble Store

Steam, GOG e Humble Store hanno deciso di festeggiare lo Star Wars Day, che cadrà il 4 maggio 2020, con degli sconti a tema che consentiranno agli appassionati della saga di fare il pieno di gioco dedicati senza spendere troppo.

Tra i giochi in offerta va segnalato sicuramente il recente Star Wars Jedi: Fallen Order di Respawn Entertainment, i LEGO Star Wars, che consentono di giocare tutti i film in versione LEGO, i sempre ottimi Star Wars: Knights of the Old Republic, il piacevole Star Wars: Republic Commando, l'ottima saga Dark Forces / Jedi Knight, Rogue Squadron 3D, le Special Edition dei bellissimi X-Wing, TIE Fighter e X-Wing vs TIE Fighter e tanti altri ancora. Peccato che le uscite degli ultimi anni siano così diradate e la maggior parte dei titoli davvero validi risalga a qualche anno fa.

Comunque sia, bando alle ciance ed eccovi i link alle pagine dello Star Wars Day dei vari negozi: