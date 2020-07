Il Professor Layton e il Futuro Perduto HD per iOS e Android, trailer d'esordio

Il Professor Layton e il Futuro Perduto HD si mostra con il trailer d'esordio in italiano che ci introduce all'affascinante storia del gioco, pubblicato originariamente nel 2010 su Nintendo DS.

Annunciato alcuni giorni fa con tanto di data di uscita su iOS e Android, Il Professor Layton e il Futuro Perduto HD sarà disponibile per il download da App Store e Google Play a partire dal 13 luglio.

La nuova edizione del gioco vanta ovviamente una grafica rimasterizzata in alta risoluzione, in grado di sfruttare al meglio le capacità degli attuali smartphone e tablet, rendendo dunque giustizia ai materiali originali.

Il professor Layton e Luke si addentrano in un nuovo mistero che inizia con una lettera proveniente dal futuro!

Con oltre 17 milioni di copie vendute in tutto il mondo, Il professor Layton e il futuro perduto è il terzo capitolo della famosa serie del professor Layton, rimasterizzata digitalmente in HD per dispositivi mobili.