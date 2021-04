Ghostbusters: Legacy, la prima clip video del nuovo film mostra un ritorno storico

Ghostbusters: Legacy, il nuovo film della celebre serie cinematografica, torna a mostrarsi dopo diversi mesi con la prima clip ufficiale tratta dalla pellicola che segna il ritorno degli acchiappafantasmi sul grande schermo, e a quanto pare anche di un certo incubo diventato un vero e proprio classico.

Nel video, visibile qui sopra, vediamo Paul Rudd, protagonista della nuova storia, ritrovarsi faccia a faccia con un ritorno storico per la serie, ovvero il celebre omino dei marshmallows, tradotto in maniera bizzarra come "omino degli gnocchi di lichene" nell'edizione italiana originale.

Tuttavia, in questo caso l'uomo della pubblicità dei marshmallows che da dolce ricordo infantile diventa il peggiore incubo di Dan Aykroyd nel film originale, si ripresenta in una forma decisamente nuova: intanto è molto più piccolo, poi non si presenta come una creatura da sola, ma un vero e proprio mini-esercito di omini morbidosi intenti a seminare panico e distruzione all'interno di un supermercato.

La clip ha un tono chiaramente faceto, ma non nasconde un lato alquanto inquietante e sadico delle creature in questione, che nel divertirsi in varie maniere non esitano ad uccidersi a vicenda, oltre a dimostrare una certa aggressività anche nei confronti del protagonista stesso.

Si tratta, di fatto, del primo video di Ghostbusters: Legacy (Ghostbusters: Afterlife nella versione USA) che vediamo dai tempi del trailer ufficiale, uscito ormai quasi un anno e mezzo fa, con la produzione del film che è stata allungata e posticipata a causa del coronavirus insieme ad altri titoli di Sony Pictures come Uncharted e Morbius.