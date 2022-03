Il Genio dei Videogame: Elden Ring Edition, puntata speciale questa sera su Twitch!

Con l'uscita di Elden Ring, lo show in streaming Il Genio dei Videogame ha deciso di dedicare una puntata speciale al gioco di FromSoftware, con un'edizione tutta incentrata su curiosità e approfondimenti per l'enorme action RPG che ha conquistato il mondo, il tutto in diretta sul canale Twitch di Multiplayer.it.

In collaborazione con Video Games Party e Multiplayer.it, Il Genio dei Videogame: Elden Ring Edition andrà in onda il 3 marzo 2022 dalle 20.30, sul nostro canale Twitch, con un Quiz Show dedicato alla cultura dei videogame e delle nuove tecnologie e specialmente incentrato su Elden Ring.

Per festeggiare l'uscita del gioco, la diretta streaming sarà condotta da Dino Lanaro direttamente dagli studi di Videogames Party e vi parteciperanno anche Paolo Cupola (Gazzetta dello Sport), Gianluca Rocco (TGCOM) e Giordana Moroni (Editor di Multiplayer). Sarà anche possibile, per tutti coloro che assisteranno alla diretta, mettersi alla prova direttamente da casa partecipando al Quiz!

Durante la puntata verrà presentato anche un nuovo prodotto del Main Sponsor Trust Gaming, la Tastiera Meccanica TKL GXT 834 CALLAZ, distribuita il 14 febbraio scorso e, in anteprima, una nuova cuffia gaming che verrà lanciata ufficialmente la settimana prossima.

Appuntamento dunque questa sera alle 20:30 sul canale Twitch di Multiplayer.it per Il Genio dei Videogame: Elden Ring Edition. Ricordiamo che potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!