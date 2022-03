Xbox: classifica delle console e dei giochi più venduti in Giappone negli ultimi 20 anni

Famitsu ha condiviso i dati di vendita di Xbox, sia in termini di console che di videogiochi, per il mercato giapponese. Parliamo dei numeri degli ultimi 20 anni che permettono di farsi un'idea dell'effettivo livello di successo della console e del marchio.

Partiamo con la classifica delle console Xbox più vendute in Giappone:

Xbox 360 - 1.616.128 unità Xbox - 474.992 unità Xbox Series X|S - 142.024 unità Xbox One - 114.831 unità

In totale, Xbox ha venduto 2,3 milioni di console in Giappone sin dall'arrivo del marchio nel territorio. Per darvi un punto di riferimento, Switch Lite ha venduto 4,5 milioni di unità, Switch OLED, in pochi mesi, ha venduto oltre 1,2 milioni, mentre PS5 ha venduto oltre 1,3 milioni di unità in poco più di un anno. Quelli di Xbox sono quindi numeri tutt'altro che notevoli, ma va sottolineato che Xbox Series X|S ha visto una partenza notevole rispetto alla precedente console di casa Microsoft, quindi è possibile che in questa generazione i risultati siano nettamente superiori.

Logo Xbox

Per quanto riguarda i giochi più venduti su Xbox in Giappone:

Dead or Alive 3 (Xbox) - 271.149 Star Ocean 4: The Last Hope (Xbox 360) - 208.521 Tales of Vesperia (Xbox 360) - 204.305 Blue Dragon (Xbox 360) - 203.740 The Last Remnant (Xbox 360) - 154.493

Come potete vedere, si tratta di giochi che - almeno al D1 - erano esclusivi per Xbox. Si tratta inoltre di giochi profondamente giapponesi per stile e genere. Il numero totale di unità di giochi della Top 5 Xbox è oltre il milione, numeri ovviamente minimi rispetto a quanto è in grado di fare, ad esempio, Nintendo (che piazza tra i 2 e i 4 milioni in casa per ogni esclusiva, senza troppa fatica).