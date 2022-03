Xbox Series X e S hanno già superato le vendite totali di Xbox One in Giappone

Xbox Series X e Xbox Series S hanno già superato le vendite totali di Xbox One in Giappone. La precedente ammiraglia Microsoft ha fatto il proprio debutto nel mercato nipponico nel 2014.

Se ricordate, c'è stato un momento in cui le vendite di PS5 e Xbox Series X|S sono state quasi alla pari in Giappone, ma si trattava chiaramente degli effetti della crisi dei semiconduttori sulla disponibilità delle console next-gen, in particolare PlayStation 5.

È stato più o meno allora che Xbox Series X e S hanno superato i risultati totali di Xbox One in Giappone, e sebbene si parli di numeri in ogni caso sostanzialmente inferiori rispetto alle piattaforme Sony e Nintendo, il recupero appare netto.

Xbox Series X e S, le vendite in Giappone nella settimana 67

Xbox, le vendite di tutti i modelli in Giappone

Come si può vedere nella prima immagine, il sorpasso è stato effettuato singolarmente da Xbox Series X e da Xbox Series S: bisogna continuare a parlare di una nicchia, non c'è dubbio, ma qualcosa finalmente si sta muovendo.

Nella seconda immagine possiamo invece vedere l'andamento delle vendite di tutti i modelli di Xbox nel mercato nipponico: le nuove console sono probabilmente destinate a superare l'originale Xbox, ma i risultati di Xbox 360? Quello sarà più complicato.