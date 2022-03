Mercato videogiochi, spesa record nel 2021: crescono servizi e digitale, Sony copre il 46%

Ampere Analysis ha pubblicato il suo report sull'andamento del mercato dei videogiochi per quanto ha riguardato il 2021, rilevando una spesa record complessiva da parte del pubblico nel corso dell'anno, oltre ad alcune tendenze come il calo dei giochi fisici, la crescita di servizi e digitale e il 46% della spesa riguardante prodotti Sony.

Lo studio di Ampere Analysis riferisce che la spesa totale in videogiochi, tra software e hardware, ha superato i 60 miliardi di dollari nel corso del 2021, rappresentando un record per il mercato videoludico nella storia, secondo quanto riferito dal gruppo di ricerca.

Piers Harding-Rolls fa presente, tuttavia, che tale spesa è comunque tirata indietro dalla scarsa disponibilità sul mercato di PS5 e Xbox Series X|S, anche se l'aumento dei prezzi delle nuove console ha parzialmente compensato la mancanza di vendite dovuta alla difficile reperibilità.

A fronte di una crescita complessiva, la spesa relativa ai giochi è stata quasi stabile ma in leggero calo dell'1% rispetto all'anno precedente, per quanto riguarda giochi, espansioni, oggetti in-game e battle pass vari, vista anche la grossa crescita che questi avevano ottenuto a causa dei vari lockdown.

Per il resto, sono aumentate le spese sui servizi, tra piattaforme online e abbonamenti vari, che ora coprono il 19% delle spesa complessiva sui contenuti di gioco, in aumento del 15% rispetto al 2020, con una notevole crescita che dovrebbe proseguire nei prossimi anni.

Di converso, cala in maniera drastica l'acquisto dei giochi in formato fisico, crollati sotto il 30% per la prima volta nella storia del mercato. Praticamente solo Nintendo Switch riesce a compensare un po' il calo generalizzato dei giochi in formato fisico, ma la tendenza è ormai consolidata e dovrebbe rilevarsi ulteriormente anche nel 2022.

In base ai dati, Sony si conferma leader del mercato in termini di spesa totale, con i suoi prodotti (tra console PlayStation e relativi giochi) che coprono il 46% del complesso, sostanzialmente stabile con Nintendo a coprire il 29% (con un calo del 2% rispetto al 2020) e Microsoft il 25% (1% in più rispetto al 2020).