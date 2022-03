Epic Games Store: gioco gratis del 10 marzo 2022 annunciato ufficialmente

Dopo aver reso disponibili i titoli PC gratuiti della giornata odierna, Epic Games Store ha annunciato il gioco gratis della prossima settimana. A partire dal 10 marzo 2022 sarà possibile scaricare Cities: Skylines.

Cities: Skylines è il nuovo capitolo della serie Cities in Motion, sviluppato da Colossal Order. Si tratta di un manageriale che vi mette a capo di una città da progettare e gestire fin nei minimi dettagli, offrendo un approccio moderno al genere. Sarà riscattabile gratuitamente su Epic Games Store dal 10 al 17 marzo 2022.

Cities: Skylines, un'immagine tratta dal gioco

"Cities: Skylines è un approccio moderno alla classica simulazione di città. Il gioco espande i concetti di base dell'esperienza di costruzione di una città e offre nuovi elementi che creeranno sia l'emozione che le difficoltà del realizzare e gestire una vera città. I creatori del franchise Cities in Motion portano nel gioco un sistema di trasporti completo. Cities: Skylines offre anche la possibilità di essere modificato per adattarsi al tuo stile di gioco, controbilanciando così alla perfezione la complessa simulazione su più livelli. L'unico limite è la tua immaginazione, quindi chiudi gli occhi e inizia a sognare in grande!", recita la descrizione ufficiale. Se volete saperne di più vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Cities: Skylines.

