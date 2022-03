Babylon's Fall: trailer di lancio e nuove immagini ci ricordano che è disponibile da oggi

Babylon's Fall è disponibile da oggi per PS5, PS4 e PC. Per celebrare il debutto nei negozi, Square Enix ha pubblicato il trailer di lancio, che potrete ammirare nel player qui sopra, nonché una nuova galleria di immagini.

Il filmato presenta un mix ben ritmato di sequenze dell'action RPG realizzato in collaborazione con Platinum Games, che ci offrono un assaggio delle location, personaggi e nemici, nonché ovviamente del frenetico sistema di combattimento.

Babylon's Fall può essere giocato in solitaria o insieme a un massimo di altri 3 giocatori grazie al multiplayer co-op. Il gioco è votato all'azione caratterizzato da un ambientazione fantasy ispirata ai dipinti a olio medievali. Il gioco permette di adottare stili differenti con diverse armi, ciascuna con abilità e tecniche uniche. Personalizzando l'equipaggiamento inoltre si possono sfruttare contemporaneamente quattro armi differenti.

Dopo il lancio, Square Enix introdurrà nuove modalità di gioco, contenuti della storia e nuovi tipi di armi senza costi aggiuntivi. Tutti i giocatori di Babylon's Fall otterranno il Premium Battle Pass gratuitamente durante la Season 1.

Vi ricordiamo inoltre che sul PlayStation Store è disponibile una demo gratuita per PS5 e PS4 che dà accesso alla sezione iniziale del gioco, a cui potrai giocare gratuitamente sia in solitaria che in co-op cross-play per quattro giocatori. Tutti i progressi e gli achievement verranno trasferiti alla versione completa del gioco.