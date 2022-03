The Settlers rinviato di nuovo, la closed beta non è andata bene

The Settlers, l'atteso reboot in arrivo su PC, è stato nuovamente rinviato da Ubisoft dopo i feedback relativi alla closed beta, che evidentemente ha sollevato qualche dubbio di troppo fra gli utenti e messo in allarme la casa francese.

Noi stessi abbiamo provato The Settlers, riscontrando una direzione artistica un po' anonima ma soprattutto la mancanza di novità sostanziali che sarebbe stato lecito attendersi da un progetto del genere.

"La recente closed beta ha rappresentato una grande opportunità perché tutti i partecipanti potessero condividere prezioso feedback circa l'attuale stato del gioco, e vogliamo ringraziarvi per l'aiuto", ha scritto il team di sviluppo su Twitter.

"Quando però abbiamo elaborato questi feedback, è apparso chiaro che la qualità dell'esperienza non era ancora in linea con la nostra visione. Per questo abbiamo preso la decisione di rinviare l'uscita di The Settlers."

"Il tempo aggiuntivo verrà utilizzato per migliorare ulteriormente il gioco e spingere sulla qualità come elemento prioritario per tutti gli utenti. Vi terremo aggiornati e vi forniremo nuovi dettagli su quello che sarà il prossimo passo per The Settlers:"