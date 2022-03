Destiny 2: il trailer del raid la Promessa del Discepolo dà il via alla gara per il primato mondiale

Alle 19:00 italiane del 5 marzo, Bungie introdurrà su Destiny 2: La Regina dei Sussurri la nuova Incursione "Promessa del Discepolo", di cui oggi ha presentato un nuovo trailer dedicato alle squadre che proveranno a conquistare il primato mondiale per il completamento.

I guardiani dovranno avventurarsi nella nave della Piramide nascosta tra le inquietanti paludi del tronomondo di Savathûn per scoprire un oscuro segreto. Le incursioni sono l'attività di punta a sei giocatori di Destiny 2 e dunque l'MMO si arricchisce di un nuovo contenuto end-game pensato per i gruppi di Guardiani più abili e organizzati. E come da tradizione, le squadre di tutto il mondo si stanno equipaggiando a dovere per partecipare alla corsa al titolo mondiale e vincere la relativa cintura.

Al lancio del raid "Promessa del Discepolo" sarà attiva la modalità Contesa per le prime 24 ore, con le seguenti regole attive:

La modalità Contesa porterà tutti i giocatori a 20 livelli di Potere al di sotto del livello del boss, per 24 ore.

Nella modalità Contesa il Potere del manufatto verrà disabilitato.

Il limite di Potere di squadra è 1530, per tutti gli scontri. Avere un livello di Potere superiore a 1530 non fornisce alcun vantaggio.

In attesa di iniziare la nuova Incursione, potrete leggere il nostro provato di Destiny 2: La Regina dei Sussurri.