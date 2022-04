World of Warcraft: oggi il reveal della nuova espansione, ecco come seguire la presentazione

Stasera, martedì 19 aprile 2022, Blizzard presenterà ufficialmente la prossima espansione di World of Warcraft. L'appuntamento è fissato alle 18:00 italiane con uno showcase che verrà trasmesso in diretta su Twitch e YouTube. Multiplayer.it seguirà e commenterà dal vivo la presentazione su Twitch a partire dalle 17:30 con Pierpaolo Greco alla conduzione.

Potrete seguire il reveal della nuova espansione di World of Warcraft sul canale Twitch e YouTube ufficiale di Blizzard. Come accennato in precedenza, anche la nostra redazione seguirà dal vivo l'evento, seguiteci a partire dalle 17:30 sul nostro canale Twitch o direttamente dal player qui sopra.

Non sono stati forniti ulteriori dettagli ufficiali sull'evento, ma si tratta di un appuntamento imperdibile per tutti i giocatori dell'MMORPG. Nel frattempo, riportiamo di seguito il post pubblicato dal sito ufficiale di World of Warcraft in vista del reveal della nuova espansione.

"World of Warcraft ha acceso l'immaginazione con le sue ricche storie e i suoi mondi in costante espansione durante tutta l'espansione Shadowlands. Dalle disperate profondità della Fauce alle eteree distese di Zereth Mortis, le Terretetre presentano un mondo che sfida gli eroi ad affrontare le forze che minacciano di sconvolgere l'equilibrio cosmico tra la vita e la morte. Ora che la storia di Shadowlands sta terminando, è arrivato il momento di dare un'occhiata a cosa attende gli eroi di Azeroth. Il team di sviluppo di World of Warcraft non vede l'ora di condividere ciò su cui ha lavorato. Segna la data sul calendario, così da non perdere nemmeno un secondo".