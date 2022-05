Apple ha rilasciato iOS 15.5 e iPadOS 15.5, con aggiornamenti per Wallet e Podcast

Apple ha rilasciato le versioni aggiornate dei suoi sistemi operativi mobile: iOS 15.5 e iPadOS 15.5, con novità per Wallet e Podcast. Si tratta quindi di un aggiornamento maggiore dei suoi ultimi sistemi operativi, le cui versioni originali risalgono a settembre 2021. Le versioni 15.4 di entrambi erano state rilasciate circa due mesi fa. iOS 15.5 e iPadOS 15.5 possono essere scaricati gratuitamente su tutti gli apparecchi compatibili. Per forzare il download, andate nel menù Impostazioni, quindi in Generali e cercate Aggiornamento software.

iOS 15.5 e iPadOS 15.5 sono due aggiornamenti di minor calibro rispetto ai precedenti. Le novità più importanti sono quelle della card Apple Cash nell'applicazione Wallet e una nuova impostazione dell'applicazione Podcast che consente di limitare il numero di episodi conservati nell'apparecchio, in modo da non consumare troppo spazio di immagazzinamento dati.

iOS 15.5 e iPadOS 15.5 potrebbero essere gli ultimi aggiornamenti maggiori della quindicesima versione dei sistemi operativi. Apple è probabilmente già al lavoro su iOS e iPadOS 16, che potrebbe presentare con la Worldwide Developers Conference del 6 giugno 2022.